Состоялся телефонный разговор Лукашенко с гендиректором «Роскосмоса»

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым, который проинформировал главу белорусского государства о причинах нештатной ситуации, произошедшей накануне на стартовой площадке космодрома Байконур. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



Как заявил Юрий Борисов, все недостатки устранены в соответствии с регламентом, который предусмотрен для подобных ситуаций. Заключение госкомиссии будет готово уже сегодня.

«Роскосмос» назначил резервную дату старта корабля «Союз МС-25»



Старт экипажа корабля «Союз МС-25», в состав которого входит и белоруска Марина Василевская, намечен на 23 марта в 15.36 по московскому и минскому времени. Генеральный директор «Роскосмоса» заверил, что все пройдет штатно.