Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Состоялся телефонный разговор Лукашенко с гендиректором «Роскосмоса»

Как заявил Юрий Борисов, все недостатки устранены в соответствии с регламентом, который предусмотрен для подобных ситуаций. Заключение госкомиссии будет готово уже сегодня.

Источник: belta.by

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым, который проинформировал главу белорусского государства о причинах нештатной ситуации, произошедшей накануне на стартовой площадке космодрома Байконур. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Как заявил Юрий Борисов, все недостатки устранены в соответствии с регламентом, который предусмотрен для подобных ситуаций. Заключение госкомиссии будет готово уже сегодня.
«Роскосмос» назначил резервную дату старта корабля «Союз МС-25»

Старт экипажа корабля «Союз МС-25», в состав которого входит и белоруска Марина Василевская, намечен на 23 марта в 15.36 по московскому и минскому времени. Генеральный директор «Роскосмоса» заверил, что все пройдет штатно.