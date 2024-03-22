В Челябинской области обсуждают результаты работы губернатора за пять лет

В целом, все эксперты сходятся в одном мнении — несмотря на то, что именно на эти пять лет пришлись такие серьёзные глобальные вызовы, как пандемия коронавируса и спецоперация на Украине, сопровождающаяся санкциями Запада, Алексею Текслеру не только удалось удержать бразды правления, но и вывести Челябинскую область в ряд наиболее динамично развивающихся российских регионов.