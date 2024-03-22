В Челябинской области обсуждают результаты работы губернатора за пять лет

Андрей Лавров, представитель АПЭК в Челябинской области напомнил, что до прихода Алексея Текслера к управлению областью зачастую приходили непрофессионалы, чьи управленческие ошибки дорого обходились налогоплательщикам. Кроме того, отдельные волюнтаристские решения ощущались жителями на обыденном бытовом уровне. В отличие от предшественников, Текслер — профессиональный управленец высокого уровня, прошедший всестороннюю подготовку и имеющий практический опыт.
Александр Файрузов, главный редактор издания «ЧелябинскСегодня» отмечает, что одним из ключевых факторов успеха Текслера стал постоянный контакт с жителями. Эта живая связь подкрепляется уверенным авторитетом Текслера на федеральном уровне, что позволяет пробивать самые амбициозные проекты. Например, межвузовский студенческий кампус мирового уровня, один из первых в России.
Не будет преувеличением сказать, что пять лет назад южноуральцев больше всего тревожила проблема экологии. Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества, констатирует, что сейчас Экосовет, созданный при губернаторе работает в ежедневном режиме. Благодаря личной вовлечённости Алексея Текслера, корпоративный сектор принял правила экологического стандарта и сегодня практики, разработанные в Челябинской области, перенимают и внедряют другие регионы страны.
Евгений Рева, депутат регионального Законодательного собрания от ЛДПР подчёркивает эффективное взаимодействие Алексея Текслера с законодателями, с одной стороны, и с Союзом промышленников и предпринимателей, с другой. Как результат, индекс промышленного производства по области вырос по сравнению с прошлым годом более чем на 10%. А совокупный объем господдержки промышленности составил за год почти 33 миллиарда рублей.
Сергей Буяков, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области, указывает на социальную направленность деятельности Текслера. Региональные парламентарии на регулярной основе принимают пакеты законов, улучшающие уровень жизни граждан. Поддержка семей — абсолютный приоритет в работе губернатора. Одна лишь цифра скажет больше, чем сухие строки официальных отчётов: до 128 235 рублей проиндексирован региональный маткапитал, а возможности его использования существенно расширены.
В целом, все эксперты сходятся в одном мнении — несмотря на то, что именно на эти пять лет пришлись такие серьёзные глобальные вызовы, как пандемия коронавируса и спецоперация на Украине, сопровождающаяся санкциями Запада, Алексею Текслеру не только удалось удержать бразды правления, но и вывести Челябинскую область в ряд наиболее динамично развивающихся российских регионов.