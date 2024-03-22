Мэр Сергей Шелест анонсировал масштабное озеленение Омска

Сергей Шелест рассказал о предстоящей закупке 504 деревьев с закрытой корневой системой. Управление дорожного хозяйства и благоустройства города, по его словам, закупит березу, пирамидальный тополь, ясень, яблоню сибирскую, сосну обыкновенную и горную; цветущие и декоративные кустарники: спирею японскую, пузыреплодник, гортензию, розу Ругоза, можжевельник и другие.