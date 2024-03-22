Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Сергей Шелест анонсировал масштабное озеленение Омска

Мэр Омска Сергей Шелест в пятницу, 22 марта 2024 года, рассказал о масштабных, по мнению автора, планах озеленения города.

«Поставил задачу агрономам и главам высадить не менее 13 тысяч деревьев и 28 тысяч кустарников, особое внимание уделять приживаемости и сохранности молодых саженцев», — поделился глава города.

Сергей Шелест рассказал о предстоящей закупке 504 деревьев с закрытой корневой системой. Управление дорожного хозяйства и благоустройства города, по его словам, закупит березу, пирамидальный тополь, ясень, яблоню сибирскую, сосну обыкновенную и горную; цветущие и декоративные кустарники: спирею японскую, пузыреплодник, гортензию, розу Ругоза, можжевельник и другие.

Ожидается, что озеленители приступят к весенним посадкам в конце апреля.