Песков прокомментировал угрозы отобрать у России Крым и новые регионы

«По словам пресс-секретаря президента, Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у неё Крым, не говоря уже о территории новых регионов», — сообщается на сайте «Аргументы и факты» со ссылкой на Пескова.