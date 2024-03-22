Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков прокомментировал угрозы отобрать у России Крым и новые регионы

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«По словам пресс-секретаря президента, Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у неё Крым, не говоря уже о территории новых регионов», — сообщается на сайте «Аргументы и факты» со ссылкой на Пескова.

Песков Дмитрий