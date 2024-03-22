Узбекистан готовится принять 43 сессию Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2025 году в Самарканде

Сессия состоится в туристическом комплексе Silk Road Samarkand. И в этот же период торжественные приемы и другие мероприятия пройдут в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве и Шахрисабзе.
Рабочим органом оргкомитета будет Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, главным оператором — ГУП «ИнтерФорум».
В рамках подготовки к Сессии ведомствам — членам оргкомитета поручено:
1) организовать работу по сохранению объектов культурного наследия в Самарканде, организовать иммерсивные и тематические выставки;
2) подать официальную заявку на имя Генерального директора ЮНЕСКО по вхождению Узбекистана в Международный исследовательский центр по хранению и реставрации памятников культуры;
3) принять меры по включению городов Узбекистана, уникальных культурных объектов и объектов природного наследия в Сети творческих городов и обучающихся городов ЮНЕСКО, а также в международные списки соответственно;
4) на основе критериев ЮНЕСКО и с привлечением зарубежных экспертов внести в установленном порядке проекты постановлений:
по созданию в Самарканде Государственного музея Великого шелкового пути,
восстановлению садов великого полководца Амира Темура,
реставрации комплекса «Биби-ханум»,
разработке мастер-плана и менеджмент-плана по охране Исторического центра «Бухара», внесенного в Список всемирного наследия.
Напомним, что о готовности Узбекистана принять 43-ю сессию Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде в 2025 году говорила осенью прошлого года Саида Мирзиёева.