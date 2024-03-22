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Узбекистан готовится принять 43 сессию Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2025 году в Самарканде

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент своим постановлением от 15 марта утвердил «Дорожную карту» подготовки к проведению в Самарканде 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2025 году. Корреспондент Podrobno.uz уточнил детали.

Источник: Podrobno.uz

Сессия состоится в туристическом комплексе Silk Road Samarkand. И в этот же период торжественные приемы и другие мероприятия пройдут в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве и Шахрисабзе.

Рабочим органом оргкомитета будет Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, главным оператором — ГУП «ИнтерФорум».

В рамках подготовки к Сессии ведомствам — членам оргкомитета поручено:

1) организовать работу по сохранению объектов культурного наследия в Самарканде, организовать иммерсивные и тематические выставки;

2) подать официальную заявку на имя Генерального директора ЮНЕСКО по вхождению Узбекистана в Международный исследовательский центр по хранению и реставрации памятников культуры;

3) принять меры по включению городов Узбекистана, уникальных культурных объектов и объектов природного наследия в Сети творческих городов и обучающихся городов ЮНЕСКО, а также в международные списки соответственно;

4) на основе критериев ЮНЕСКО и с привлечением зарубежных экспертов внести в установленном порядке проекты постановлений:

по созданию в Самарканде Государственного музея Великого шелкового пути,

восстановлению садов великого полководца Амира Темура,

реставрации комплекса «Биби-ханум»,

разработке мастер-плана и менеджмент-плана по охране Исторического центра «Бухара», внесенного в Список всемирного наследия.

Напомним, что о готовности Узбекистана принять 43-ю сессию Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде в 2025 году говорила осенью прошлого года Саида Мирзиёева.