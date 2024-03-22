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Глава «мусорного» района Кубани ушел в отставку

ПОЛТАВСКАЯ, 22 марта, ФедералПресс. Глава Красноармейского района Юрий Васин ушел в отставку. Он написал заявление по собственному желанию.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Юрий Васин написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Депутаты Совета муниципального образования поддержали его решение», — сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

Юрий Васин занимал должность главы Красноармейского района на протяжении 13 лет. Имеет благодарности от губернатора Краснодарского края и почетные грамоты администрации. Награжден медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани».

Накануне «ФедералПресс» писал, что глава Кубани поручил закрыть полигон, который вызывал споры и протесты.