Глава «мусорного» района Кубани ушел в отставку

«Юрий Васин написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Депутаты Совета муниципального образования поддержали его решение», — сообщается на сайте администрации Краснодарского края.
Юрий Васин занимал должность главы Красноармейского района на протяжении 13 лет. Имеет благодарности от губернатора Краснодарского края и почетные грамоты администрации. Награжден медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани».
Накануне «ФедералПресс» писал, что глава Кубани поручил закрыть полигон, который вызывал споры и протесты.