Глава Башкирии рассказал, почему важна дружба с Беларусью и Казахстаном

"После 2022 года и введения санкций началось ясное понимание: если мы будем замыкаться в себе, точно что-то пропустим. Все логистические цепочки порвались. Нет комплектующих или продукция, которую мы раньше реализовывали на Западе, а сейчас не можем. Поэтому нужно было выстраивать отношения на уровне руководителей государств, создавая таким образом комфортные условия для бизнеса.
Эти поездки к чему привели? У меня сложились теплые, уважительные отношения с президентом Казахстана. Мы подолгу с ним общались, с Казахстаном активно работаем Казахстан ведет себя очень аккуратно на международной арене. Белорусы для нас — самый важный партнер. У нас на очереди несколько белорусских заводов. Приходят их инвестиции, технологии, оборудование. Нам очень это важно. И самое главное — мы чувствуем, что с нами хотят сотрудничать.
Сейчас Китай становится нашим важным внешнеторговым партнером, поэтому открыли там свое представительство. Внешнеторговый оборот с Турцией вырос в 2,5 раза. Где-то нам закрыли двери, но мы открываем другие, ищем новых партнеров", — рассказал Радий Хабиров.
Ранее «Башинформ» сообщал, что представителем Башкирии при торгпредстве РФ в Узбекистане назначен Азат Аскаров.