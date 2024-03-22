Глава Башкирии рассказал, почему важна дружба с Беларусью и Казахстаном

Эти поездки к чему привели? У меня сложились теплые, уважительные отношения с президентом Казахстана. Мы подолгу с ним общались, с Казахстаном активно работаем Казахстан ведет себя очень аккуратно на международной арене. Белорусы для нас — самый важный партнер. У нас на очереди несколько белорусских заводов. Приходят их инвестиции, технологии, оборудование. Нам очень это важно. И самое главное — мы чувствуем, что с нами хотят сотрудничать.