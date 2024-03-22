Глава Минобороны Молдовы — о «странных случаях» в Приднестровье и вероятности провокаций

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik.На территории Приднестровья в последнее время происходило много «странных случаев», в том числе подрыв вертолета на территории военной части, об этом в телеэфире заявил глава Министерства обороны Молдовы Анатолие Носатый.
«У конституционных органов Молдовы нет возможностей расследовать этот так называемый инцидент, поэтому мы не знаем, что там произошло. Есть много вопросов, на которые пока нет ответов. Думаю, что они и не появятся, а если они и будут, то окажутся недостоверными… Возникают вопросы: кто это делает, зачем, цель? Это могут те, кто в состоянии это сделать, кто имеет возможность передвигаться по территории», — подчеркнул министр.
Он отметил, что такого рода инциденты создают почву для спекуляций, а также для различного рода провокаций.
«Хотел бы отметить, что в последнее время много говорилось о том, что возможны провокации, в том числе и под фальшивым флагом, чтобы задеть ту или иную сторону и спровоцировать напряжение в этой зоне», — заявил министр.
По его мнению, сценарии могут быть разными, однако есть силы, заинтересованные в дестабилизации.
«Потенциальные сценарии могут быть разными, но речь идет об использовании оружия, взрывчатки, потому что есть силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Мы не хотим этого, мы хотим сохранить мир, безопасность, стабильность в Молдове», — сказал Анатолие Носатый.