Глава Минобороны Молдовы — о «странных случаях» в Приднестровье и вероятности провокаций

«У конституционных органов Молдовы нет возможностей расследовать этот так называемый инцидент, поэтому мы не знаем, что там произошло. Есть много вопросов, на которые пока нет ответов. Думаю, что они и не появятся, а если они и будут, то окажутся недостоверными… Возникают вопросы: кто это делает, зачем, цель? Это могут те, кто в состоянии это сделать, кто имеет возможность передвигаться по территории», — подчеркнул министр.