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Глава МИД Швеции считает, что НАТО и Евросоюз ждет длительный конфликт с РФ

БЕРЛИН, 22 марта. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса и Евросоюза должны готовиться к длительному конфликту с Россией, утверждает министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

Источник: AP 2023

«Мы должны понимать, что нас ждет длительный конфликт с Россией. Это касается НАТО и ЕС. Мы должны готовиться к этому соответствующим образом», — указал он в интервью медиагруппе Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом). По его мнению, это касается в первую очередь стран Балтики и Польши.

Билльстрём напомнил, что Швеция планирует направить в Латвию часть механизированного батальона, а также укрепит свои морские силы в районе острова Готланд и Балтийского моря. Он добавил, что страна уже проводит патрулирование воздушного пространства в этом регионе, а также использует свои подводные лодки для подобных целей.

Ранее шведский министр указывал, что считает первоочередной задачей укрепление важнейшего острова в Балтийском море — Готланда, который нередко называют «огромным авианосцем».

Парламент Венгрии 26 февраля ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия была последней страной НАТО после Турции, которая не ратифицировала протокол о вступлении Швеции в альянс. Хельсинки и Стокгольм получили официальное приглашение вступить в НАТО на саммите в Мадриде в июне 2022 года. 7 марта протокол о присоединении Швеции к НАТО официально вступил в силу, страна стала 32-м членом блока.

НАТО