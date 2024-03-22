Глава МИД Швеции считает, что НАТО и Евросоюз ждет длительный конфликт с РФ

Парламент Венгрии 26 февраля ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия была последней страной НАТО после Турции, которая не ратифицировала протокол о вступлении Швеции в альянс. Хельсинки и Стокгольм получили официальное приглашение вступить в НАТО на саммите в Мадриде в июне 2022 года. 7 марта протокол о присоединении Швеции к НАТО официально вступил в силу, страна стала 32-м членом блока.