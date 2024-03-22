Культура и образование: какие сферы наиболее популярны у депутатов

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Число депутатских профильных комиссий в новом созыве не изменилось, их, как и ранее, будет 14, сообщает журналист Sputnik из Овального зала.
Сегодня в первый день новой сессии депутаты заявили о своем желании работать в той или комиссии.
Самая популярная комиссия у нынешнего созыва депутатов — по образованию, культуре, науке. В нее записались 17 депутатов.
В комиссию по нацбезопасности хотят войти 12 депутатов, по 12 человек записались в комиссию по международным делам, а также в комиссию по промышленности, ТЭК, транспорту.
Еще 11 депутатов видят себя в комиссии по здравоохранению, физкультуре и семейной и молодежной политике.
Правами человека и СМИ готовы заниматься 9 депутатов.
Менее популярны у депутатского корпуса такие профильные комиссии, как комиссия по бюджету и финансам, по кредитной политике — в них записалось по 3−4 депутата, а аграрной политикой хотят заниматься 5 депутатов.
Как отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, в каждой комиссии будет по 7−8 человек. Депутатам к 27 марта нужно будет подать заявления и обоснования почему они хотят работать в той или иной депутатской комиссии.
На следующем заседании сессии будут избраны руководители профильных комиссий. Дата следующего заседания будет назначена позже.
Сегодня прошло первое заседание сессии депутатов нового созыва. Был избран председатель Палаты представителей и его заместитель.