Радий Хабиров рассказал, как меняется Башкирия

Это, в свою очередь, создает стимул для благоустройства городов и сел, которые меняются в лучшую сторону.
«Туризм мы воспринимаем как очень важную отрасль экономики. Как не заниматься туризмом в такой благословенной республике? Даже Уфу посмотрите: площадь генерала Шаймуратова выполняет и туристическую функцию. Здесь важно приводить в порядок города. Никто не поедет в чумазый город. Никто никуда не поедет, если даже туалета и придорожного сервиса нет. Мы в прошлом году забрали самый большой объем субсидий в Российской Федерации на производство мест размещения 50 на 50. Появилось 44 глэмпинга и малых турбаз», — напомнил Радий Хабиров.
Параллельно с этим приводится в порядок жилой фонд, ведь по мнению Главы региона, людей невозможно порадовать роскошными дворцами, когда в их доме протекает крыша. Эти проблемы активно решаются в последние годы.
«Приведу пример: каждый год начали выделять в рамках капремонта 100 миллионов, потом 200, сейчас уже 400. Представьте, у нас есть в республике дома, где до сих пор еще течет крыша. Можно строить великолепные дворцы, но я считаю, будет справедливо, если мы залечим старые “болячки”. Поднимем заборы, обеспечим водоснабжение. Людям что-то 10−15 лет обещали и не делали. Очень много энергии и усилий уходит именно на это. Давайте мы вот так базово наведем порядок», — полагает руководитель региона.
Радий Хабиров напомнил, что впереди еще немало работы.
«Мы видим, что будут новые нацпроекты. Мы видим контуры того, что мы можем построить. Это непростая задача, у людей много вопросов. Очень важно, чтобы я не обманул людей. Мы работаем сейчас над программой “Башкортостан 3.0”. В ней мы определим не абстрактные вещи, а перечень того, к чему Башкортостан должен прийти к 2030 году», — сказал Радий Хабиров.
Один из грандиозных проектов, значимых для республики, был реализован буквально на днях. В Уфе запущен Восточный выезд, строительство которого начали 32 года назад, о чем подробно рассказывал «Башинформ».