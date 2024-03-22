Радий Хабиров рассказал, как меняется Башкирия

«Приведу пример: каждый год начали выделять в рамках капремонта 100 миллионов, потом 200, сейчас уже 400. Представьте, у нас есть в республике дома, где до сих пор еще течет крыша. Можно строить великолепные дворцы, но я считаю, будет справедливо, если мы залечим старые “болячки”. Поднимем заборы, обеспечим водоснабжение. Людям что-то 10−15 лет обещали и не делали. Очень много энергии и усилий уходит именно на это. Давайте мы вот так базово наведем порядок», — полагает руководитель региона.