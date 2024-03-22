Песков: мы бы предпочли, чтобы США призвали Украину не атаковать жилые дома

Это дело США. Мы предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении прежде всего мирных социальных объектов и жилых домов.
Ранее сегодня газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Причины такой просьбы — опасения роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны России.
С начала марта Белгородская область попадает под регулярные ракетные атаки. Сегодня утром ракета попала во двор многоэтажного дома — погибла женщина, выгуливавшая собак. При обстрелах с утра 14 марта до утра 15 марта в Белгородской области погибли двое, еще десять были ранены. С утра 15 марта до утра 16 марта были убиты двое. Президент Владимир Путин не исключал создания «санитарной зоны» для защиты от украинских обстрелов.