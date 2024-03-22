Песков: мы бы предпочли, чтобы США призвали Украину не атаковать жилые дома

С начала марта Белгородская область попадает под регулярные ракетные атаки. Сегодня утром ракета попала во двор многоэтажного дома — погибла женщина, выгуливавшая собак. При обстрелах с утра 14 марта до утра 15 марта в Белгородской области погибли двое, еще десять были ранены. С утра 15 марта до утра 16 марта были убиты двое. Президент Владимир Путин не исключал создания «санитарной зоны» для защиты от украинских обстрелов.