Молдавские фермеры потребовали срочной встречи с главой нацбанка

КИШИНЕВ, 22 мар — РИА Новости. Молдавские фермеры требуют, чтобы парламент в ближайшие пять дней организовал им встречу с руководством нацбанка, чтобы обсудить проблему получения кредитов, сообщила ассоциация «Сила фермеров».
Молдавский премьер Дорин Речан на встрече с фермерами 20 февраля заявил, что каждый производитель зерновых с 1 марта сможет получить срочный кредит до 28 тысяч долларов под гарантию государства на 90%.
«Ассоциация “Сила фермеров” с большим сожалением и глубоким возмущением отмечает, что экстренный кредит, который активно обсуждался с министром сельского хозяйства, не работает для подавляющего большинства фермеров, испытывающих трудности с оплатой. В этом контексте ассоциация требует, чтобы ключевые лица в парламенте Молдавии в течение пяти дней организовали срочную встречу фермеров с руководством нацбанка, чтобы найти решение, которое позволит большинству фермеров получить доступ к срочному кредиту», — говорится в письме, направленном в парламент.
Аграрии отмечают, что программа была запущена три недели назад, за это время сотни фермеров из различных районов получили отказ в получении кредитов.
«Это нелепая ситуация, ее можно назвать только издевательством над множеством отчаявшихся фермеров, которые сильно пострадали от беспрецедентного кризиса в аграрном секторе в 2022—2023 годах», — подчеркивают в ассоциации.
Фермерские протесты начались 8 февраля в южных областях Молдавии. С 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии из других районов, а с 12 по 23 февраля протестующие перекрывали тракторами таможню в Леушенах на границе с Румынией. Фермеры заявили, что дополнительным поводом для возмущения стало заявление президента Майи Санду о том, что сельское хозяйство не является приоритетом для экономики. В конце февраля аграрии взяли паузу в протестах в ответ на обещание властей помочь с выдачей кредитов.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.