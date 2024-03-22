Молдавские фермеры потребовали срочной встречи с главой нацбанка

Фермерские протесты начались 8 февраля в южных областях Молдавии. С 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии из других районов, а с 12 по 23 февраля протестующие перекрывали тракторами таможню в Леушенах на границе с Румынией. Фермеры заявили, что дополнительным поводом для возмущения стало заявление президента Майи Санду о том, что сельское хозяйство не является приоритетом для экономики. В конце февраля аграрии взяли паузу в протестах в ответ на обещание властей помочь с выдачей кредитов.