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В Новосибирской области рассказали о поддержке бойцов спецоперации

Поддержка осуществляется не один раз, а постоянно.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирской области участникам спецоперации оказывается постоянная помощь в получении социальных паспортов и решении бытовых вопросов. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов.

По его словам, поддержка направлена на все аспекты, где нужна помощь бойцам.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов отметил, что уже почти 12 тысяч человек получили социальные паспорта, что позволяет оказывать им адресную и натуральную помощь. Например, в период отопительного сезона предоставлялось топливо, а дети участников спецоперации получали бесплатное питание.

Также волонтеры в Колыванском районе активно помогали семьям бойцов спецоперации в решении срочных бытовых вопросов, включая получение стройматериалов, дров и угля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирским участникам СВО помогут стройматериалами.