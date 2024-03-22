В Новосибирской области рассказали о поддержке бойцов спецоперации

Министр труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов отметил, что уже почти 12 тысяч человек получили социальные паспорта, что позволяет оказывать им адресную и натуральную помощь. Например, в период отопительного сезона предоставлялось топливо, а дети участников спецоперации получали бесплатное питание.