Легендарный роддом в Екатеринбурге получил нового руководителя

«НИИ ОММ — это один из самых известных научно-исследовательских институтов не только на Урале, но и во всей стране. Многие практики, которые сегодня применяются в институте для лечения патологий и родовспоможения, используются в других учреждениях. Я рассчитываю, что вы очень гармонично впишетесь в работу института», — заявил глава региона.
Отметим, Институт материнства и младенчества является ключевым медицинским учреждением в восточной части России в области высокотехнологичной перинатальной медицины. С 2009 года врачи НИИ ОММ проводят и совершенствуются в фетальной хирургии, выполняя с каждым годом все больше операций, в том числе внутриутробные операции на головном мозге плода при формирующихся тяжелых пороках развития и операции при спинномозговой грыже.