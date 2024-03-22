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Легендарный роддом в Екатеринбурге получил нового руководителя

В Екатеринбурге коллективу представили нового директора Института охраны материнства и младенчества Юрия Семенова. О планах по развитию центра он доложил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Семенов рассказал об актуальных направлениях работы института. В частности, об организации исследований и проведении диссертаций, а также оказании качественной медпомощи.

«НИИ ОММ — это один из самых известных научно-исследовательских институтов не только на Урале, но и во всей стране. Многие практики, которые сегодня применяются в институте для лечения патологий и родовспоможения, используются в других учреждениях. Я рассчитываю, что вы очень гармонично впишетесь в работу института», — заявил глава региона.

Отметим, Институт материнства и младенчества является ключевым медицинским учреждением в восточной части России в области высокотехнологичной перинатальной медицины. С 2009 года врачи НИИ ОММ проводят и совершенствуются в фетальной хирургии, выполняя с каждым годом все больше операций, в том числе внутриутробные операции на головном мозге плода при формирующихся тяжелых пороках развития и операции при спинномозговой грыже.

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