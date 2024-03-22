Легендарный роддом в Екатеринбурге получил нового руководителя

«НИИ ОММ — это один из самых известных научно-исследовательских институтов не только на Урале, но и во всей стране. Многие практики, которые сегодня применяются в институте для лечения патологий и родовспоможения, используются в других учреждениях. Я рассчитываю, что вы очень гармонично впишетесь в работу института», — заявил глава региона.