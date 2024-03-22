Уральцам выпал шанс задать вопросы иностранным дипломатам напрямую

Впервые в истории международных отношений на Урале вопросы дипломатам могут задать все желающие. Официальные представители нескольких стран выступят с открытыми лекциями на XIV Евразийском экономическом форуме молодёжи. Согласие уже дали диппредставители Гондураса, Йемена, Иордании и Бурунди.
Международный форум пройдёт с 22 по 26 апреля. Центральной площадкой вновь станет Уральский государственный экономический университет. Именно в Екатеринбурге соберутся представители иностранных государств. В этом году форум впервые посетят официальные представители Бразилии, Ливана, Мавритании, Замбии, Эритреи, Бахрейна, а в общем участие примут граждане 115 стран мира.
Открытые лекции иностранных послов — новый формат мероприятия в рамках ежегодного форума. Иностранцы в неформальной обстановке познакомят жителей и гостей уральской столицы с историей своих стран, расскажут о перспективах отношений с Россией, в том числе о сотрудничестве в науке и образовании. Во встречах будут задействованы переводчики.
«Молодежь получит ответы из первых уст, притом, что называется, без отрыва от учебного процесса. Впрочем, к форуму проявляется колоссальный интерес с самых разных сторон. О желании участвовать уже заявили 169 дипломатических представителей со всего мира. Также участие подтвердили 56 ректоров и проректоров ведущих вузов стран СНГ. В качестве экспертов заявки подали 752 человека», — рассказал председатель оргкомитета ЕЭФМ, ректор УрГЭУ Яков Силин.
На сегодняшний день на форум заявились уже свыше 15 тыс. человек, побив рекорд прошлого года. Регистрация участников конкурсной программы закончится 24 марта, а гости и эксперты будут иметь возможность оставить заявку до середины апреля.