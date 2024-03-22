Уральцам выпал шанс задать вопросы иностранным дипломатам напрямую

«Молодежь получит ответы из первых уст, притом, что называется, без отрыва от учебного процесса. Впрочем, к форуму проявляется колоссальный интерес с самых разных сторон. О желании участвовать уже заявили 169 дипломатических представителей со всего мира. Также участие подтвердили 56 ректоров и проректоров ведущих вузов стран СНГ. В качестве экспертов заявки подали 752 человека», — рассказал председатель оргкомитета ЕЭФМ, ректор УрГЭУ Яков Силин.