Захар Прилепин стал «Писателем года»

Нижегородский публицист Захар Прилепин получил гран-при «Писатель года-2023». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ссылкой на организаторов премии.
В прошлом году Прилепин опубликовал три книги: биографию «Шолохов. Незаконный», цикл рассказов «Собаки и другие люди», а также книгу-эссе «Координата Z». По сведениям годового отчета Книжной палаты нижегородец стал самым покупаемым в России автором 2023 года.
Цель премии — поиск новых талантов, способных внести вклад в современную русскую литературу. Ее учредили члены Российского союза писателей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородский парк «Швейцария» вышел в финал конкурса «Парк года».