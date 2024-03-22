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Захар Прилепин стал «Писателем года»

В прошлом году нижегородец опубликовал три книги.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородский публицист Захар Прилепин получил гран-при «Писатель года-2023». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ссылкой на организаторов премии.

В прошлом году Прилепин опубликовал три книги: биографию «Шолохов. Незаконный», цикл рассказов «Собаки и другие люди», а также книгу-эссе «Координата Z». По сведениям годового отчета Книжной палаты нижегородец стал самым покупаемым в России автором 2023 года.

Цель премии — поиск новых талантов, способных внести вклад в современную русскую литературу. Ее учредили члены Российского союза писателей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородский парк «Швейцария» вышел в финал конкурса «Парк года».

литература