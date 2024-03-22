Захар Прилепин стал «Писателем года»

В прошлом году Прилепин опубликовал три книги: биографию «Шолохов. Незаконный», цикл рассказов «Собаки и другие люди», а также книгу-эссе «Координата Z». По сведениям годового отчета Книжной палаты нижегородец стал самым покупаемым в России автором 2023 года.