Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Война де-факто, санкции ЕС и гарантии хуситов. Темы брифинга Пескова

Юридическое и фактическое понимание войны, антироссийские инициативы ЕС, а также сообщения о гарантиях йеменских повстанцев для российского судоходства в Красном море стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин работает в Ново-Огареве. В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

О состоянии войны

Заявление Пескова о превращении спецоперации на Украине в войну «не связано с какими-то юридическими изменениями», «это [по-прежнему] специальная военная операция де-юре».

«Но де-факто — фактически — для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт».

Сравнение с осуждаемыми по уголовному закону за дискредитацию ВС РФ неуместно, «потому что там иной контекст»: «В разном контексте “война” упоминается».

Об отражении атак диверсантов

Донбасс и Новороссия частично оккупированы Украиной, в других местах, в частности в Белгородской и Курской областях, у РФ «нет оккупированной территории».

«Все попытки вторжения диверсионных групп были купированы еще на траектории приближения к нашей государственной границе».

О предложении ЕС ограничить импорт зерна из РФ

«Потребитель в Европе однозначно пострадает, у нас много альтернативных направлений для поставок».

Предстоит проанализировать «количественные перетоки — насколько они позволят компенсировать» выпавшие объемы экспорта в ЕС.

Инициатива Брюсселя — «еще один пример недобросовестной конкуренции».

О возможной экспроприации активов

«Юридическая служба любого банка понимает катастрофические последствия таких действий по экспроприации активов — и для банка, и для страны в целом, и для экономики европейской».

«Будь такие решения реализованы, это повлечет очень серьезные последствия для тех, кто их принимал и кто их реализовывал».

«Мы слышали с вами из Брюсселя заявления, что, дескать, доходы от наших активов никому не принадлежат. Они принадлежат держателям активов». Предполагать иное «как минимум абсурдно».

О призыве США прекратить атаки на энергообъекты в РФ

Якобы имевший место призыв Вашингтона к Киеву остановить атаки российских энергетических объектов из-за роста цен на нефть, о чем написала Financial Times, — «это дело Соединенных Штатов».

«Мы предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути и своей террористической активности».

О результатах Путина на выборах за рубежом

«Там живут наши граждане, которые решили использовать свой голос на этом голосовании (выборах президента РФ — прим. ТАСС). Большинство проголосовало за президента Путина».

О гарантиях со стороны хуситов

Кремлю неизвестно о якобы имеющихся договоренностях йеменских повстанцев-хуситов с РФ и КНР о безопасности судоходства в Красном море: «Ничего не могу сказать».

О визах для участников шахматного турнира

В Кремле рады получению виз российскими шахматистами для участия в турнире в Канаде: «Это хорошо, что получили визы».

«Это позитивно, наши спортсмены примут участие в турнире — и это самое главное. Мы будем болеть за них».

Песков Дмитрий