Война де-факто, санкции ЕС и гарантии хуситов. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Ново-Огареве. В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
О состоянии войны
Заявление Пескова о превращении спецоперации на Украине в войну «не связано с какими-то юридическими изменениями», «это [по-прежнему] специальная военная операция де-юре».
«Но де-факто — фактически — для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт».
Сравнение с осуждаемыми по уголовному закону за дискредитацию ВС РФ неуместно, «потому что там иной контекст»: «В разном контексте “война” упоминается».
Об отражении атак диверсантов
Донбасс и Новороссия частично оккупированы Украиной, в других местах, в частности в Белгородской и Курской областях, у РФ «нет оккупированной территории».
«Все попытки вторжения диверсионных групп были купированы еще на траектории приближения к нашей государственной границе».
О предложении ЕС ограничить импорт зерна из РФ
«Потребитель в Европе однозначно пострадает, у нас много альтернативных направлений для поставок».
Предстоит проанализировать «количественные перетоки — насколько они позволят компенсировать» выпавшие объемы экспорта в ЕС.
Инициатива Брюсселя — «еще один пример недобросовестной конкуренции».
О возможной экспроприации активов
«Юридическая служба любого банка понимает катастрофические последствия таких действий по экспроприации активов — и для банка, и для страны в целом, и для экономики европейской».
«Будь такие решения реализованы, это повлечет очень серьезные последствия для тех, кто их принимал и кто их реализовывал».
«Мы слышали с вами из Брюсселя заявления, что, дескать, доходы от наших активов никому не принадлежат. Они принадлежат держателям активов». Предполагать иное «как минимум абсурдно».
О призыве США прекратить атаки на энергообъекты в РФ
Якобы имевший место призыв Вашингтона к Киеву остановить атаки российских энергетических объектов из-за роста цен на нефть, о чем написала Financial Times, — «это дело Соединенных Штатов».
«Мы предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути и своей террористической активности».
О результатах Путина на выборах за рубежом
«Там живут наши граждане, которые решили использовать свой голос на этом голосовании (выборах президента РФ — прим. ТАСС). Большинство проголосовало за президента Путина».
О гарантиях со стороны хуситов
Кремлю неизвестно о якобы имеющихся договоренностях йеменских повстанцев-хуситов с РФ и КНР о безопасности судоходства в Красном море: «Ничего не могу сказать».
О визах для участников шахматного турнира
В Кремле рады получению виз российскими шахматистами для участия в турнире в Канаде: «Это хорошо, что получили визы».
«Это позитивно, наши спортсмены примут участие в турнире — и это самое главное. Мы будем болеть за них».