На Украине подтвердили, что США призывали Киев не бить по российским НПЗ

«Мы понимаем призыв американских партнеров, но мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня», — заявила она.
До этого Financial Times писала, что Соединенные Штаты призвали Киев прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы. Также в Белом доме опасаются ответных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, на которую опираются государства Запада.
До этого в Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР.