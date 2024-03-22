На Украине подтвердили, что США призывали Киев не бить по российским НПЗ

До этого Financial Times писала, что Соединенные Штаты призвали Киев прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы. Также в Белом доме опасаются ответных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, на которую опираются государства Запада.