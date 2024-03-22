Володин поздравил Сергеенко с избранием спикером Палаты представителей

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поздравил нового председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игоря Сергеенко с избранием на данный пост, сообщает пресс-служба Госдумы.
Бывший глава администрации президента Сергеенко был избран спикером нижней палаты в пятницу, 22 марта. Решение было принято на первом заседании парламента. В ходе тайного голосования за его кандидатуру высказались все 109 депутатов.
«Поздравляю вас с избранием председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь», — приводит текст телеграммы Володина пресс-служба Госдумы.
Он также пожелал своему белорусскому коллеге успехов в парламентской работе.
Сергеенко родился в 1963 году в деревне Столица Шарковщинского района Витебской области. В 1984 году окончил Белорусский государственный университет, в 2006 году — Академию управления при президенте Беларуси.
В 1989—2010 годах служил на различных должностях в органах Комитета государственной безопасности. В 2010 году назначен начальником управления КГБ по Могилевской области, а в 2013 году — первым заместителем председателя КГБ по контрразведывательной деятельности.
В 2014—2019 годах занимал должность первого заместителя председателя КГБ. C декабря 2019 года был главой Администрации президента.