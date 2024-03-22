Беларусь и Пакистан наметили дальнейшие шаги по укреплению торгово-экономического сотрудничества

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица встретился с президентом Торгово-промышленной палаты Исламабада Ахсаном Зафаром Бахтаури и представителями пакистанского бизнеса. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Пакистане.



В ходе встречи стороны обсудили вопросы активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Пакистаном, а также наметили дальнейшие шаги по его укреплению.



Андрей Метелица рассказал о возможностях белорусских предприятий в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, химии. Речь также шла о праздновании 30-летия дипломатических отношений между нашими государствами (установлены 3 февраля 1994 года).