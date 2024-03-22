МИД ФРГ: в Германии приняли к сведению слова Пескова о ситуации на Украине

Ранее Песков заявил, что спецоперация на Украине переросла в настоящую войну из-за вмешательства Запада в конфликт. Позже пресс-секретарь российского лидера уточнил, что его слова о превращении СВО в войну не означают де-юре состояния войны. Представитель Кремля сообщил, что никаких юридических изменений в этом плане не произошло.