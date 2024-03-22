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МИД ФРГ: в Германии приняли к сведению слова Пескова о ситуации на Украине

Власти ФРГ принимают к сведению слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о «состоянии войны». Такую информацию озвучили в министерстве иностранных дел Германии.

Источник: Комсомольская правда

«Мы принимаем это к сведению», — сообщили в немецком МИД.

Ранее Песков заявил, что спецоперация на Украине переросла в настоящую войну из-за вмешательства Запада в конфликт. Позже пресс-секретарь российского лидера уточнил, что его слова о превращении СВО в войну не означают де-юре состояния войны. Представитель Кремля сообщил, что никаких юридических изменений в этом плане не произошло.

Президент России Владимир Путин говорил, что конфликт НАТО и Российской Федерации возможен, но в таком развитии событий никто не заинтересован. Глава государства также предостерег, что в случае конфликта между альянсом и РФ мир окажется в одном шаге от Третьей мировой войны.

Песков Дмитрий