Токаев получает поздравления от мировых лидеров по случаю праздника Наурыз

«С самыми приятными впечатлениями вспоминаю Ваш недавний государственный визит в Азербайджан, нашу встречу с Вами в обстановке искренности и взаимного доверия, проведенные нами обстоятельные переговоры по широкому спектру двусторонних отношений и перспективам нашего сотрудничества. Уверен, что мы и впредь успешно продолжим наши совместные усилия по дальнейшему укреплению азербайджано-казахстанской дружбы и братства», — подчеркивает Ильхам Алиев.