Глава Военного комитета НАТО заявил, что альянс готов к конфликту с РФ

«Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми, — сказал он в интервью изданию украинского Минобороны АрмияInform. — Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего».
При этом Бауэр утверждал, что «на Украине нет войск НАТО и нет планов размещать их здесь». «Но если отдельная страна решит разместить здесь свои войска, она должна понимать, что это будет связано с остальным альянсом», — отметил он. Чиновник также повторил, что одним из условий членства Украины в НАТО является отсутствие военных действий на ее территории.
Накануне Бауэр, выступая на так называемом Киевском форуме безопасности, заявил, что альянс настаивает на продолжении на Украине мобилизации, несмотря на все трудности.