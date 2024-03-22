Глава Военного комитета НАТО заявил, что альянс готов к конфликту с РФ

«Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми, — сказал он в интервью изданию украинского Минобороны АрмияInform. — Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего».