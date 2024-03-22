Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Военного комитета НАТО заявил, что альянс готов к конфликту с РФ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к вероятному конфликту с Россией.

Источник: Reuters

«Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми, — сказал он в интервью изданию украинского Минобороны АрмияInform. — Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего».

При этом Бауэр утверждал, что «на Украине нет войск НАТО и нет планов размещать их здесь». «Но если отдельная страна решит разместить здесь свои войска, она должна понимать, что это будет связано с остальным альянсом», — отметил он. Чиновник также повторил, что одним из условий членства Украины в НАТО является отсутствие военных действий на ее территории.

Накануне Бауэр, выступая на так называемом Киевском форуме безопасности, заявил, что альянс настаивает на продолжении на Украине мобилизации, несмотря на все трудности.

НАТО