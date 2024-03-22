Фермеры потребовали срочной встречи с главой Нацбанка Молдовы

На встрече с фермерами 20 февраля премьер-министр Дорин Речан пообещал каждому производителю зерновых, что с начала марта каждый из них сможет получить срочный кредит до 28 тысяч долларов под гарантию государства на 90%.
В фермерской ассоциации, однако, заявили, что большая часть молдавских сельхозпроизводителей не может воспользоваться срочным кредитом.
«Спустя три недели после запуска программы гарантированного кредитования сотни фермеров из разных районов, в основном, южных, получили устный и письменный отказ под предлогом задолженностей по реструктурированным кредитам и отрицательных финансовых показателей».
Фермеры просят в течение не более пяти дней организовать встречу с руководством Нацбанка, чтобы найти решение, которое бы позволило многим мелким фермерам получить доступ к кредитованию.
Фермерские протесты стартовали в Молдове в минувшем году и продолжились в феврале текущего года. В середине месяца протестующие несколько раз перекрывали тракторами подъездные пути к таможенному пункту в Леушенах на границе с Румынией. В конце февраля в ответ на обещание властей помочь с выдачей кредитов протесты были поставлены на паузу.