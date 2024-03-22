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Фермеры потребовали срочной встречи с главой Нацбанка Молдовы

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Ассоциация «Сила фермеров» снова обратилась к спикеру парламента Молдовы, министру сельского хозяйства, главе Нацбанка и нескольким депутатам.

Источник: Sputnik.md

На встрече с фермерами 20 февраля премьер-министр Дорин Речан пообещал каждому производителю зерновых, что с начала марта каждый из них сможет получить срочный кредит до 28 тысяч долларов под гарантию государства на 90%.

В фермерской ассоциации, однако, заявили, что большая часть молдавских сельхозпроизводителей не может воспользоваться срочным кредитом.

«Спустя три недели после запуска программы гарантированного кредитования сотни фермеров из разных районов, в основном, южных, получили устный и письменный отказ под предлогом задолженностей по реструктурированным кредитам и отрицательных финансовых показателей».

отмечается в заявлении ассоциации.

Фермеры просят в течение не более пяти дней организовать встречу с руководством Нацбанка, чтобы найти решение, которое бы позволило многим мелким фермерам получить доступ к кредитованию.

Фермерские протесты стартовали в Молдове в минувшем году и продолжились в феврале текущего года. В середине месяца протестующие несколько раз перекрывали тракторами подъездные пути к таможенному пункту в Леушенах на границе с Румынией. В конце февраля в ответ на обещание властей помочь с выдачей кредитов протесты были поставлены на паузу.

экономика
сельское хозяйство