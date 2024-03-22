Фермеры потребовали срочной встречи с главой Нацбанка Молдовы

Фермерские протесты стартовали в Молдове в минувшем году и продолжились в феврале текущего года. В середине месяца протестующие несколько раз перекрывали тракторами подъездные пути к таможенному пункту в Леушенах на границе с Румынией. В конце февраля в ответ на обещание властей помочь с выдачей кредитов протесты были поставлены на паузу.