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В регионе участники СВО могут беззаявительно оформить сертификаты на ТСР

Ростовская область, 22 марта 2024. DON24.RU.

Источник: Don24.ru

Отделение социального фонда России (СФР) по Ростовской области с 2024 года беззаявительно оформляет демобилизованным участникам СВО электронные сертификаты на технические средства реабилитации (ТСР), указанные в их индивидуальных программах реабилитации и абилитации. Об этом сообщили в отделении СФР по Ростовской области.

Гражданам не нужно подавать заявление на оформление сертификата. Специалисты ОСФР сделают это самостоятельно после получения сведений об установлении инвалидности и необходимости обеспечения техническими средствами реабилитации.

«Беззаявительный формат позволил упростить процедуру получения мер соцподдержки участникам СВО», — сообщает источник.

Электронный сертификат привязывается к карте «МИР», выпущенной любым банком России. В электронной записи содержится информация о виде и количестве ТСР, указывается максимальная стоимость изделия, а также срок, в течение которого можно воспользоваться услугой.

Покупка технического средства реабилитации с использованием сертификата возможна в интернет-магазинах, торгово-сервисных предприятиях и на маркетплейсах, которые подключены к системе электронных сертификатов. Информацию о местах продажи можно найти в электронном каталоге ТСР на сайте Социального фонда России.

При оплате достаточно указать номер банковской карты. Система автоматически распознает доступные сертификаты и учтет зарезервированные на них средства. Статус и номинал электронного сертификата можно проверить через портал госуслуг.

Если участник СВО решил изменить способ получения ТСР, он может в любой момент отказаться от электронного сертификата.