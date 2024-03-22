В регионе участники СВО могут беззаявительно оформить сертификаты на ТСР

Отделение социального фонда России (СФР) по Ростовской области с 2024 года беззаявительно оформляет демобилизованным участникам СВО электронные сертификаты на технические средства реабилитации (ТСР), указанные в их индивидуальных программах реабилитации и абилитации. Об этом сообщили в отделении СФР по Ростовской области.
Гражданам не нужно подавать заявление на оформление сертификата. Специалисты ОСФР сделают это самостоятельно после получения сведений об установлении инвалидности и необходимости обеспечения техническими средствами реабилитации.
«Беззаявительный формат позволил упростить процедуру получения мер соцподдержки участникам СВО», — сообщает источник.
Электронный сертификат привязывается к карте «МИР», выпущенной любым банком России. В электронной записи содержится информация о виде и количестве ТСР, указывается максимальная стоимость изделия, а также срок, в течение которого можно воспользоваться услугой.
Покупка технического средства реабилитации с использованием сертификата возможна в интернет-магазинах, торгово-сервисных предприятиях и на маркетплейсах, которые подключены к системе электронных сертификатов. Информацию о местах продажи можно найти в электронном каталоге ТСР на сайте Социального фонда России.
При оплате достаточно указать номер банковской карты. Система автоматически распознает доступные сертификаты и учтет зарезервированные на них средства. Статус и номинал электронного сертификата можно проверить через портал госуслуг.
Если участник СВО решил изменить способ получения ТСР, он может в любой момент отказаться от электронного сертификата.