В регионе участники СВО могут беззаявительно оформить сертификаты на ТСР

Отделение социального фонда России (СФР) по Ростовской области с 2024 года беззаявительно оформляет демобилизованным участникам СВО электронные сертификаты на технические средства реабилитации (ТСР), указанные в их индивидуальных программах реабилитации и абилитации. Об этом сообщили в отделении СФР по Ростовской области.