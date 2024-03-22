Родителям разрешили оставлять детей с бабушками и дедушками без штрафа

Родителей в российском регионе, оставляющих детей с бабушками и дедушками, решено не штрафовать за «ненадлежащий присмотр за детьми». Наказание, наоборот, понесут чиновники, вынесшие незаконный запрет.
Накануне стало известно, что в Чувашии сотрудники отдела опеки под угрозой штрафов запретили оставлять детей с бабушками и дедушками. Чиновники также решили, что родители не имеют права оставлять малолетних детей на попечение их сестер и братьев, дядей и теть.
Столоначальники так рьяно взялись за дело, что даже разослали в школы и детсады особые письма. Руководителей организаций попросили доносить на семьи, в которых детей длительное время приводят и забирают не родители, а, к примеру, бабушки и дедушки.
Однако инициатива чиновников вышла им боком. Сотрудников отдела опеки самих привлекли к дисциплинарной ответственности. В правительстве республики собрали комиссию, которая провела проверку и выявила со стороны чиновников нарушения федерального законодательства. Организация работы сотрудников отдела опеки признана ненадлежащей.
Ситуация, когда родителям приходится поручать присмотр за детьми бабушкам и дедушкам, типична для российских регионов. В нынешних условиях родителям приходится много работать, брать подработки и дополнительные смены, чтобы содержать семью, прокомментировал историю независимый демограф Алексей Ракша.