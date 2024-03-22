Границу с Ростовской областью с 2014 года пересекли 4,8 млн беженцев Донбасса

Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на выступление губернатора региона Василия Голубева.
Выступая на форуме «Интеграция 2024: Перспективы развития новых территорий» Голубев заявил, что границу с Донецком и Луганском и Ростовской областью за 10 лет пересекли порядка 4,80 млн человек.
«Мы этим постоянно занимались. Занимались конкретным человеком, занимались организациями. И сегодня продолжаем этим заниматься, потому что для нас принципиальным является создание условий и полная, безоговорочная поддержка всех, кто сегодня участвует в СВО. Кто здесь находится, кто находится на передовой, их семьи, их дети,» — отметил губернатор Ростовской области.
Ранее власти сообщали, что границы между ЛНР и ДНР установят в 2024—2025 годах.