Границу с Ростовской областью с 2014 года пересекли 4,8 млн беженцев Донбасса

«Мы этим постоянно занимались. Занимались конкретным человеком, занимались организациями. И сегодня продолжаем этим заниматься, потому что для нас принципиальным является создание условий и полная, безоговорочная поддержка всех, кто сегодня участвует в СВО. Кто здесь находится, кто находится на передовой, их семьи, их дети,» — отметил губернатор Ростовской области.