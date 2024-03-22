РФ и Китай в Совбезе ООН наложили вето на резолюцию США по сектору Газа

В агентстве уточнили, за документ проголосовали 11 из 15 членов Совбеза.
«Все попытки раз за разом разбивались о противодействие США, которые четыре раза хладнокровно применяли в этом зале вето, — указал дипломат. — За это время мы услышали от американских коллег много разных оправданий».
Голосование по американской резолюции в СБ ООН Небензя назвал типичным лицемерным спектаклем, когда Вашингтон в обертке «прекращения огня» пытается продать членам Совбеза и всему международному сообществу нечто иное, а именно размытую формулировку об определении императива прекращения огня. «Такие философские пассажи о нравственных императивах органично смотрятся в трудах Иммануила Канта», — отметил дипломат.