РФ и Китай в Совбезе ООН наложили вето на резолюцию США по сектору Газа

По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, представители США раз за разом хладнокровно применяют право вето в Совете Безопасности международной организации, блокируя попытки мирового сообщества остановить боевые действия в секторе Газа. Он добавил, что уже на протяжении полугода не удается принять документ с требованием о прекращении огня в палестинском анклаве.