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РФ и Китай в Совбезе ООН наложили вето на резолюцию США по сектору Газа

Россия и Китай в Совете Безопасности ООН наложили вето и заблокировали представленный США проект ближневосточной резолюции, в которой «определяется настоятельная необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня», но нет соответствующего требования или призыва, передает ТАСС.

Источник: Российская газета

В агентстве уточнили, за документ проголосовали 11 из 15 членов Совбеза.

По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, представители США раз за разом хладнокровно применяют право вето в Совете Безопасности международной организации, блокируя попытки мирового сообщества остановить боевые действия в секторе Газа. Он добавил, что уже на протяжении полугода не удается принять документ с требованием о прекращении огня в палестинском анклаве.

«Все попытки раз за разом разбивались о противодействие США, которые четыре раза хладнокровно применяли в этом зале вето, — указал дипломат. — За это время мы услышали от американских коллег много разных оправданий».

Голосование по американской резолюции в СБ ООН Небензя назвал типичным лицемерным спектаклем, когда Вашингтон в обертке «прекращения огня» пытается продать членам Совбеза и всему международному сообществу нечто иное, а именно размытую формулировку об определении императива прекращения огня. «Такие философские пассажи о нравственных императивах органично смотрятся в трудах Иммануила Канта», — отметил дипломат.

ООН