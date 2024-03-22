Аксенов пригрозил увольнением за срыв сроков строительства соцобъектов

Глава Республики Крым ранее призвал ликвидировать отставания от графиков при реконструкции детских садов в Ялте, Алуште и некоторых других муниципалитетах РК. Он подчеркнул, что во всех случаях, когда сотрудничество с недобросовестным подрядчиком продолжается, несмотря на системные нарушения, наказание должны понести чиновники, которые своевременно не расторгли контракт.