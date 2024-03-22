Аксенов пригрозил увольнением за срыв сроков строительства соцобъектов

«Все отставания от графиков работ должны быть устранены в течение следующей недели, затягивать сроки ввода в эксплуатацию объектов недопустимо. За нарушение подрядчиком сроков и условий контракта ответственность лежит на специалистах “Инвестстроя”, вплоть до увольнения с должности таких сотрудников», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Особо он отметил необходимость постоянного контроля.
«Если подрядчик не выполняет своих обязательств, решение одно — расторгать контракт, а не затягивать ситуацию. Обращаю особое внимание: в текущем году не должно быть удорожания смет по объектам», — заявил глава Крыма.
Аксенов предупредил, что любое необоснованное удорожание будет проверено компетентными органами.
«Исключение может быть только при непредвиденном повышении стоимости стройматериалов. На корректировку смет также дается неделя», — добавил глава республики.
Глава Республики Крым ранее призвал ликвидировать отставания от графиков при реконструкции детских садов в Ялте, Алуште и некоторых других муниципалитетах РК. Он подчеркнул, что во всех случаях, когда сотрудничество с недобросовестным подрядчиком продолжается, несмотря на системные нарушения, наказание должны понести чиновники, которые своевременно не расторгли контракт.