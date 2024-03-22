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В Нижегородской области запретили работать иностранцам в такси

Соответствующий указ опубликовали в Международный день таксиста, 22 марта.

Источник: Нижегородская правда

Мигрантам запретили работать в такси в Нижегородской области. Соответствующий указ опубликовали на портале правительства Нижегородской области 22 марта — в Международный день таксиста.

Согласно документу, теперь компании не могут брать на работу иностранцев, которые трудятся в России на основании миграционного патента. Это коснется водителей легковых такси и арендованных легковушек.

Сам указ был подписан 20 марта 2024 года. Он вступит в силу через 10 дней со дня его опубликования, т.е. с 1 апреля, и будет действовать в течение всего года.

Напомним, что в начале 2024 года работу одного из самых популярных агрегаторов, «Яндекс. Такси», раскритиковала антимонопольная служба. Все дело было в высоких ценах на поездки. При этом ранее отмечалось, что в конце прошлого года в Нижегородской области стоимость минуты повысилась на 21%. Эксперты разбирались, снизится ли стоимость на такси.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что зарплата таксистов выросла на 30% в Нижегородской области.

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