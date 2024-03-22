В Нижегородской области запретили работать иностранцам в такси

Напомним, что в начале 2024 года работу одного из самых популярных агрегаторов, «Яндекс. Такси», раскритиковала антимонопольная служба. Все дело было в высоких ценах на поездки. При этом ранее отмечалось, что в конце прошлого года в Нижегородской области стоимость минуты повысилась на 21%. Эксперты разбирались, снизится ли стоимость на такси.