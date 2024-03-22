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Глава военного комитета НАТО заявил о готовности к конфликту с РФ

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Североатлантический альянс готов к конфликту с Россией, это его главная задача, заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

«Готовы ли мы? Ответ: да. Это наша главная задача».

сказал он.

Бауэр уточнил, что альянс рассматривал данный вариант развития событий в 2014-м, после того, как Крым воссоединился с РФ. А в 2019 году НАТО начало возвращаться к коллективной безопасности: изменились стратегии, оперативное планирование, обновились вооруженные силы государств-членов, добавил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил отправку войск Запада на Украину через два-три месяца. По его словам, развитие украинского конфликта показывает, что идеи, кажущиеся поначалу невероятными, через некоторое время становятся реальностью.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус по этому вопросу пока не достигнут.

В Москве по этому поводу сообщили, что в случае, если на Украину будут отправлены военнослужащие из стран Запада, прямой военный конфликт между НАТО и Россией неизбежен.

НАТО