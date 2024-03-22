Глава военного комитета НАТО заявил о готовности к конфликту с РФ

Бауэр уточнил, что альянс рассматривал данный вариант развития событий в 2014-м, после того, как Крым воссоединился с РФ. А в 2019 году НАТО начало возвращаться к коллективной безопасности: изменились стратегии, оперативное планирование, обновились вооруженные силы государств-членов, добавил он.