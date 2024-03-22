Глава военного комитета НАТО заявил о готовности к конфликту с РФ

«Готовы ли мы? Ответ: да. Это наша главная задача».
Бауэр уточнил, что альянс рассматривал данный вариант развития событий в 2014-м, после того, как Крым воссоединился с РФ. А в 2019 году НАТО начало возвращаться к коллективной безопасности: изменились стратегии, оперативное планирование, обновились вооруженные силы государств-членов, добавил он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил отправку войск Запада на Украину через два-три месяца. По его словам, развитие украинского конфликта показывает, что идеи, кажущиеся поначалу невероятными, через некоторое время становятся реальностью.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус по этому вопросу пока не достигнут.
В Москве по этому поводу сообщили, что в случае, если на Украину будут отправлены военнослужащие из стран Запада, прямой военный конфликт между НАТО и Россией неизбежен.