Шольц: для использования доходов от активов РФ создана правовая база

«Я считаю, что использование этих доходов путем направления их на военную поддержку — это огромный шаг вперед. Это абсолютно безопасная с точки зрения закона процедура. Я хочу еще раз подчеркнуть это: мы очень внимательно изучили международное право и другие права, которые должны соблюдаться. Эти неожиданные доходы, которые возникли из-за ситуации с замораживанием, никому не причитаются», — сказал господин Шольц журналистам в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).
1 февраля Евросовет одобрил предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Изначально их планировалось направить на восстановление страны после окончания боевых действий. Однако в феврале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил направить 90% доходов на закупки оружия для ВСУ.
Предложение обсуждалось в рамках саммита лидеров ЕС, который проходит