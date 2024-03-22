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Шольц: для использования доходов от активов РФ создана правовая база

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правовая база для использования доходов от замороженных российских активов уже создана и она не нарушает международное право, поскольку эти средства никому не принадлежат. По его словам, Еврокомиссия работает над уточнением деталей по этому вопросу, доходы могут быть направлены на помощь Украине в ближайшее время.

Источник: Reuters

«Я считаю, что использование этих доходов путем направления их на военную поддержку — это огромный шаг вперед. Это абсолютно безопасная с точки зрения закона процедура. Я хочу еще раз подчеркнуть это: мы очень внимательно изучили международное право и другие права, которые должны соблюдаться. Эти неожиданные доходы, которые возникли из-за ситуации с замораживанием, никому не причитаются», — сказал господин Шольц журналистам в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).

1 февраля Евросовет одобрил предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Изначально их планировалось направить на восстановление страны после окончания боевых действий. Однако в феврале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил направить 90% доходов на закупки оружия для ВСУ.

Предложение обсуждалось в рамках саммита лидеров ЕС, который проходит 21—22 марта. В первый день саммита решение об изъятии доходов от российских активов не приняли. Австрия выступила против их использования для покупки оружия, поскольку ЕС занимает позицию нейтралитета. Deutsche Welle (признана иностранным агентом) писала, что аналогичную позицию заняла Венгрия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что доходы от замороженных активов принадлежат их владельцам.

экономика