Шольц: для использования доходов от активов РФ создана правовая база

«Я считаю, что использование этих доходов путем направления их на военную поддержку — это огромный шаг вперед. Это абсолютно безопасная с точки зрения закона процедура. Я хочу еще раз подчеркнуть это: мы очень внимательно изучили международное право и другие права, которые должны соблюдаться. Эти неожиданные доходы, которые возникли из-за ситуации с замораживанием, никому не причитаются», — сказал господин Шольц журналистам в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).