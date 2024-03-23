Запад хочет превратить Молдавию в поле битвы, заявил Шор

«Сегодня Запад пытается превратить Молдову в какое-то поле битвы, только непонятно, какой битвы, кого и с кем, потому что Молдова, очевидно, что не страна, готовая к боевым действиям, причем к любым», — сказал он.
Политик посетовал, что западные страны поставляют Молдавии ракеты и танки, а не насыщают ее деньгами.
«Молдова никогда ни с кем не будет и не должна воевать, потому что Молдова — это мирное, дружелюбное, маленькое государство, которое всего лишь хочет жить красиво и хорошо», — подчеркнул Шор.
Ранее официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан сообщил, что в ближайшее время главы министерств иностранных дел и обороны стран ЕС проведут встречу для обсуждения дополнительных мер поддержки Украины и стран, которые сталкиваются с последствиями конфликта. По словам Лемуана, в особенности это касается Молдавии, при этом уже началась дискуссия о конкретных мерах по ее поддержке.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти пропрезидентской партии «Действие и солидарность» в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Представители минобороны республики заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, глава ведомства Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Президент Молдавии Майя Санду в интервью местным изданиям подчеркивала, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.