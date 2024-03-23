Запад хочет превратить Молдавию в поле битвы, заявил Шор

Ранее официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан сообщил, что в ближайшее время главы министерств иностранных дел и обороны стран ЕС проведут встречу для обсуждения дополнительных мер поддержки Украины и стран, которые сталкиваются с последствиями конфликта. По словам Лемуана, в особенности это касается Молдавии, при этом уже началась дискуссия о конкретных мерах по ее поддержке.