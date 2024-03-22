Небензя назвал безумными заявления Запада о столкновении с Россией

В марте президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Франция готова принять решения, гарантирующие, что Россия не победит в конфликте на Украине, а также выразил готовность провести наземную военную операцию против РФ. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после агрессивной риторики со стороны Парижа задалась вопросом: «Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?».