«По появившимся утечкам и заявлениям некоторых политиков можно сделать вывод: в своем стремлении нанести нам стратегическое поражение Запад ведет безумные речи о готовности к началу острой фазы конфликта, то есть прямому противостоянию России с НАТО», — цитирует заявление дипломата, сделанное в ходе заседания Совета безопасности всемирной организации, телеканал RT.
Как указал дипломат, одним из доказательств его утверждения является перехваченный разговор высокопоставленных немецких офицеров, в котором военные обсуждали организацию нанесения удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами большой дальности Taurus. По словам Небензи, иными словами, служащие бундесвера «планировали террористический акт».
Ранее, 29 февраля, американский министр обороны Ллойд Остин допустил прямое столкновение Североатлантического альянса с Россией в случае поражения Украины. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывание главы Пентагона крайне безответственное и что подобного рода слова способствуют усилению напряженности.
В марте президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Франция готова принять решения, гарантирующие, что Россия не победит в конфликте на Украине, а также выразил готовность провести наземную военную операцию против РФ. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после агрессивной риторики со стороны Парижа задалась вопросом: «Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?».