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Финансирование со стороны ЕС не спасет Украину, заявил МИД России

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Планы Евросоюза выделить 50 миллиардов евро финансово-экономической поддержки Украине, а также 5 миллиардов военной помощи в 2024 году не спасут киевский режим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги саммита ЕС, который состоялся 21—22 марта.

Источник: Reuters

«Что касается Украины, то нет никаких сомнений, что ни выделенные Евросоюзом 50 миллиардов евро финансово-экономической поддержки на ближайшие четыре года, ни 5 миллиардов евро военной помощи на этот год не спасут коррумпированный киевский неонацистский режим», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

Захарова Мария
ЕС