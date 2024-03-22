«Что касается Украины, то нет никаких сомнений, что ни выделенные Евросоюзом 50 миллиардов евро финансово-экономической поддержки на ближайшие четыре года, ни 5 миллиардов евро военной помощи на этот год не спасут коррумпированный киевский неонацистский режим», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.
Финансирование со стороны ЕС не спасет Украину, заявил МИД России
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Планы Евросоюза выделить 50 миллиардов евро финансово-экономической поддержки Украине, а также 5 миллиардов военной помощи в 2024 году не спасут киевский режим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги саммита ЕС, который состоялся