Финансирование со стороны ЕС не спасет Украину, заявил МИД России

«Что касается Украины, то нет никаких сомнений, что ни выделенные Евросоюзом 50 миллиардов евро финансово-экономической поддержки на ближайшие четыре года, ни 5 миллиардов евро военной помощи на этот год не спасут коррумпированный киевский неонацистский режим», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.