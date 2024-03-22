Палата представителей США приняла бюджет федеральных ведомств на $1,2 трлн

Документ также предполагает выделение средств на безопасность Украины в размере $300 млн и выделение $3,3 млрд для Израиля. Reuters отмечает, что принятие законопроекта откладывалось именно из-за положений о финансировании Украины, Израиля и Тайваня.
Законопроект содержит 1012 страниц. Он предусматривает финансирование Министерства обороны в размере $886 млрд. Эти средства планируется потратить в том числе на увеличение численности американских войск. Документ также предполагает финансирование Министерства внутренней безопасности, Налоговой службы, Минюста, Минфина и государственных департаментов.
Конгресс США не может согласовать проект бюджета на 2024 финансовый год с конца сентября 2023 года, поскольку республиканцы требуют сокращения трат и укрепления американских границ. 9 марта президент США Джо Байден одобрил пятый с октября 2023 года краткосрочный бюджет для предотвращения шатдауна. Подписанные президентом документы представляли собой отдельные проекты финансирования некоторых ведомств вместо одного проекта об общем финансировании федеральных органов.