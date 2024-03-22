Палата представителей США приняла бюджет федеральных ведомств на $1,2 трлн

Конгресс США не может согласовать проект бюджета на 2024 финансовый год с конца сентября 2023 года, поскольку республиканцы требуют сокращения трат и укрепления американских границ. 9 марта президент США Джо Байден одобрил пятый с октября 2023 года краткосрочный бюджет для предотвращения шатдауна. Подписанные президентом документы представляли собой отдельные проекты финансирования некоторых ведомств вместо одного проекта об общем финансировании федеральных органов.