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Палата представителей США приняла бюджет федеральных ведомств на $1,2 трлн

Палата представителей США приняла законопроект о сохранении финансирования федеральных органов до сентября 2024 года, передает Reuters. Речь идет о выделении $1,2 трлн. За проект проголосовали 286 законодателей, против — 134. Принять законопроект не удавалось в течение полугода. В настоящий момент документ направлен на рассмотрение в Сенат.

Источник: AP 2023

Документ также предполагает выделение средств на безопасность Украины в размере $300 млн и выделение $3,3 млрд для Израиля. Reuters отмечает, что принятие законопроекта откладывалось именно из-за положений о финансировании Украины, Израиля и Тайваня.

Законопроект содержит 1012 страниц. Он предусматривает финансирование Министерства обороны в размере $886 млрд. Эти средства планируется потратить в том числе на увеличение численности американских войск. Документ также предполагает финансирование Министерства внутренней безопасности, Налоговой службы, Минюста, Минфина и государственных департаментов.

Конгресс США не может согласовать проект бюджета на 2024 финансовый год с конца сентября 2023 года, поскольку республиканцы требуют сокращения трат и укрепления американских границ. 9 марта президент США Джо Байден одобрил пятый с октября 2023 года краткосрочный бюджет для предотвращения шатдауна. Подписанные президентом документы представляли собой отдельные проекты финансирования некоторых ведомств вместо одного проекта об общем финансировании федеральных органов.

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