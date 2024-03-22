Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД призвал ЕС к ответу за украинские теракты против мирного населения

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Руководство Евросоюза, поставляя Киеву оружие и провоцируя его на преступление, должно понести ответственность за теракты против мирных российских граждан наравне с украинским руководством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«При западном подстрекательстве укронацисты не останавливаются и перед совершением терактов против гражданской инфраструктуры и мирных жителей российских городов. Ответственность за эти действия в равной степени должно нести нынешнее руководство Евросоюза и его стран-членов, поставляющее Киеву оружие и провоцирующее его на международные преступления», — отметила Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте дипведомства.

Захарова Мария
ЕС