МИД призвал ЕС к ответу за украинские теракты против мирного населения

«При западном подстрекательстве укронацисты не останавливаются и перед совершением терактов против гражданской инфраструктуры и мирных жителей российских городов. Ответственность за эти действия в равной степени должно нести нынешнее руководство Евросоюза и его стран-членов, поставляющее Киеву оружие и провоцирующее его на международные преступления», — отметила Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте дипведомства.