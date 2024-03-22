Илан Шор считает, что Запад старается превратить Молдавию в поле битвы

«Сегодня действительно мы можем с вами увидеть, что ежедневно по сути в Молдову приезжают какие-то военные, кого-то обучают. Вопрос — зачем и кому это нужно? Молдова никогда ни с кем не будет воевать и не должна воевать, потому что Молдова — это мирное, дружелюбное, маленькое государство, которое всего лишь хочет жить красиво и хорошо», — отметил он.