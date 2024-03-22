«Сегодня Запад пытается превратить Молдову в какое-то поле битвы, только непонятно, какой битвы и с кем, потому что Молдова, очевидно, что не страна, готовая к боевым действиям», — сказал он. По словам Шора, Запад вместо того, чтобы предоставлять Молдавии деньги, которые потом можно передать пенсионерам или за счет которых можно построить новые предприятия, насыщает ее ракетами и танками.
«Сегодня действительно мы можем с вами увидеть, что ежедневно по сути в Молдову приезжают какие-то военные, кого-то обучают. Вопрос — зачем и кому это нужно? Молдова никогда ни с кем не будет воевать и не должна воевать, потому что Молдова — это мирное, дружелюбное, маленькое государство, которое всего лишь хочет жить красиво и хорошо», — отметил он.
В прошлом году власти Молдавии, которая обладает нейтральным статусом согласно конституции, значительно активизировали закупки вооружений, военные учения и взаимодействие в военной сфере с США, ЕС и НАТО, которые также увеличили поставки оружия и военной техники в республику. Это вызвало критику со стороны властей непризнанного Приднестровья, оппозиции и общественности, которые обеспокоены милитаризацией страны и ростом бедности среди населения.
Для экономии средств личный состав молдавской армии больше десяти лет назад был сокращен примерно до 6 тыс. человек. На ее вооружении находятся несколько истребителей МиГ-29, которые устарели и выставлены на продажу, 15 транспортных самолетов и вертолетов, около 200 бронетранспортеров и 150 орудий и минометов. Большая часть этих вооружений досталась республике от советской армии, но уже устарела и нуждается в ремонте. В 2023 году республика купила за 14,5 млн евро тактическую радиолокационную станцию Ground Master 200.