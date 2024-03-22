«Молдова стоит сегодня на грани исчезновения. У нас, чтобы было понятно, есть процентов 20 просто пустых сел — сел, где нет людей», — сказал Шор журналистам на празднике Мэрцишор в Москве.
Он добавил, что из страны уезжает молодёжь, и оппозиционные силы в стране борются уже за самосохранение страны.
«Когда Запад приказал своему наемному менеджеру Санду поссориться с Россией, за этот праздник платил из своего кармана народ Республики Молдова. Никто не компенсировал гражданам расходы на коммунальные услуги», — отметил оппозиционер.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в 7 раз, а на электроэнергию — почти в 4 раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.