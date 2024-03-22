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Счетную палату Молдовы возглавит Татьяна Шевчук

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik.Парламент назначил нового руководителя Счетной палаты Молдовы, ею стала Татьяна Шевчук, она сменит на посту нынешнего начальника ведомства — Мариана Лупу.

Источник: Parlamentul Republicii Moldova

Согласно установленной законом процедуре, Татьяна Шевчук в четверг приняла присягу перед парламентом. По закону, глава Счетной палаты назначается парламентом на пятилетний срок.

Претендента на пост главы этого контрольного ведомства отобрали по итогам публичного конкурса, всего было подано три заявки. К этапу интервью допустили лишь двоих соискателей, и наибольшее количество баллов набрала Татьяна Шевчук.

Татьяна Шевчук — доктор экономических наук, в 2022 году она была назначена парламентом в качестве члена Счетной палаты.

Мариан Лупу был назначен руководителем СП в феврале 2019 года.

экономика