МИД России призвал США передать данные по теракту, если у них они есть

«Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», — написала Захарова в своем Telegram-канале, в ответ на комментарий Белого дома о том, что там не видят признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.