МИД России призвал США передать данные по теракту, если у них они есть

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
«Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», — написала Захарова в своем Telegram-канале, в ответ на комментарий Белого дома о том, что там не видят признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
Официальный представитель МИД РФ усомнилась, что у официальных лиц Вашингтона есть право делать «какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности». Дипломат добавила, что если у Вашингтона нет данных об организаторах теракта, то «Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции».
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.