Евросоюз осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

«Евросоюз шокирован и потрясен сообщениями о теракте в “Крокус Сити Холле”. ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России», — говорится в сообщении на странице Стано в социальной сети X.