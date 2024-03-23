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Евросоюз осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Евросоюз осуждает теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» и любые нападения на гражданское население, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Источник: Reuters

«Евросоюз шокирован и потрясен сообщениями о теракте в “Крокус Сити Холле”. ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России», — говорится в сообщении на странице Стано в социальной сети X.

Вечером 22 марта группа вооруженных людей напала на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыла стрельбу по находящимся в концертном здании людям. В «Крокусе» начался пожар, произошли взрывы. Для поиска преступников привлечены спецподразделения Росгвардии.

ЕС