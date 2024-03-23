Совбез ООН осудил теракт в «Крокусе»

ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них — дети. СК России возбудил уголовное дело о теракте.