Мероприятия 23 и 24 марта отменили в Петербурге из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

В Петербурге губернатор Беглов провел заседание Оперштаба. По его итогам, чиновники приняли решение отменить или перенести все запланированные на 23 и 24 марта развлекательные мероприятия. Такие меры приняли в знак солидарности с пострадавшими и скорби о погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.
— Все праздничные события переносятся на другие даты. Аналогичные меры применяются к спектаклям в театрах и на других площадках, развлекательным событиям, шоу, концертам, выступления артистов популярной и классической музыки, — добавил чиновник.
Вице-губернатор пояснил, что всю информацию о датах переноса и порядке возврата билетов можно будет узнать или увидеть на информационных ресурсах организаторов.
Ранее губернатор Беглов заявил о готовности Петербурга оказать необходимую помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта.