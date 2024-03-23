Мероприятия 23 и 24 марта отменили в Петербурге из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

В Петербурге губернатор Беглов провел заседание Оперштаба. По его итогам, чиновники приняли решение отменить или перенести все запланированные на 23 и 24 марта развлекательные мероприятия. Такие меры приняли в знак солидарности с пострадавшими и скорби о погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.