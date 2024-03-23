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Мероприятия 23 и 24 марта отменили в Петербурге из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

Все развлекательные мероприятия, запланированные в Петербурге на 23 и 24 марта, отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

В Петербурге губернатор Беглов провел заседание Оперштаба. По его итогам, чиновники приняли решение отменить или перенести все запланированные на 23 и 24 марта развлекательные мероприятия. Такие меры приняли в знак солидарности с пострадавшими и скорби о погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

— Все праздничные события переносятся на другие даты. Аналогичные меры применяются к спектаклям в театрах и на других площадках, развлекательным событиям, шоу, концертам, выступления артистов популярной и классической музыки, — добавил чиновник.

Вице-губернатор пояснил, что всю информацию о датах переноса и порядке возврата билетов можно будет узнать или увидеть на информационных ресурсах организаторов.

Ранее губернатор Беглов заявил о готовности Петербурга оказать необходимую помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта.