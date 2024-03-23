Макрон осудил теракт в «Крокусе»

ФСБ сообщала о 40 погибших и более сотни раненых. Минздрав Московской области затем опубликовал первые списки жертв и раненых. В первой версии значилось 37 человек, позже список расширили до 145 человек (в нем есть и направленные в московские больницы). При этом в обновленной версии есть повторы. Позднее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что после нападения госпитализировали 115 человек, из них пятеро детей. Один ребенок и 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии, уточнил он. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.