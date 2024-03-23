Путин обсудил теракт с главами ФСБ, СКР, МВД, МЧС и Минздрава

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла стрельбу перед началом концерта в «Крокус Сити Холле». В здании концертного зала начался пожар, произошли взрывы. Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по статье о теракте. По последним данным, в теракте погибли более 60 человек, еще более 145 — пострадали. По словам представителя СКР Светланы Петренко, число погибших может увеличиться.