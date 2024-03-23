Путин поблагодарил врачей и пожелал выздоровления пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице на фоне происходящего отменены в эти выходные все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. Также он дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время стрельбы в концертном зале.