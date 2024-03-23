Путин поблагодарил врачей и пожелал выздоровления пострадавшим при теракте в «Крокусе»

«Мы с [министром здравоохранения] Михаилом Альбертовичем [Мурашко] доложили президенту о состоянии здоровья наших пациентов. Президент пожелал всем выздоровления и [передал] благодарность врачам», ― рассказала вице-премьер.
До этого сообщалось, что российский лидер встретился с Голиковой, Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым, чтобы обсудить помощь пострадавшим при теракте.
Также Путин в ночь на 23 марта провел встречу с главой Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александром Бортниковым, министр внутренних дел России Владимиром Колокольцевым, директор Росгвардии Виктором Золотовым и председателем Следственного комитета (СК) РФ Александром Бастрыкиным.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером в пятницу, 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». Позднее вспыхнул пожар, по словам очевидцев, неизвестные подожгли зал. По последним данным, площадь возгорания достигла почти 13 тыс. кв. м. В настоящее время возгорание локализовано.
Генпрокуратура РФ сообщила, что в здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По последним данным СК РФ, число погибших увеличилось до 60 человек.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 115 человек госпитализированы, 60 взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — пятеро детей, один из них находится в тяжелом состоянии, добавил он.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице на фоне происходящего отменены в эти выходные все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. Также он дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время стрельбы в концертном зале.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что государство окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».