Планируются изменения в законодательство Иркутской области о капремонте в многоквартирных домах

Это нововведение позволит фонду капитального ремонта более эффективно планировать и подготавливать предложения о проведении капремонта заранее для собственников жилья. Предполагается, что проект закона внесут на рассмотрение на ближайшей сессии ЗС, чтобы обеспечить согласованное и последовательное проведение ремонта в многоквартирных домах по региону.