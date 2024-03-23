Планируются изменения в законодательство Иркутской области о капремонте в многоквартирных домах

Эти изменения будут согласованы с федеральным законодательством, передает сайт газеты «Областная».
Согласно предложенным изменениям, минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет устанавливаться на три года с распределением по годам, вместо текущей практики, когда размер устанавливается год за годом.
Это нововведение позволит фонду капитального ремонта более эффективно планировать и подготавливать предложения о проведении капремонта заранее для собственников жилья. Предполагается, что проект закона внесут на рассмотрение на ближайшей сессии ЗС, чтобы обеспечить согласованное и последовательное проведение ремонта в многоквартирных домах по региону.