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Планируются изменения в законодательство Иркутской области о капремонте в многоквартирных домах

Пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области сообщает, что планируется внести изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Источник: Соцсети

Эти изменения будут согласованы с федеральным законодательством, передает сайт газеты «Областная».

Согласно предложенным изменениям, минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет устанавливаться на три года с распределением по годам, вместо текущей практики, когда размер устанавливается год за годом.

Это нововведение позволит фонду капитального ремонта более эффективно планировать и подготавливать предложения о проведении капремонта заранее для собственников жилья. Предполагается, что проект закона внесут на рассмотрение на ближайшей сессии ЗС, чтобы обеспечить согласованное и последовательное проведение ремонта в многоквартирных домах по региону.

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