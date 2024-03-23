Глава Хабаровского края выразил соболезнования родным погибших в теракте в Москве

Жители Хабаровского края вместе со всей страной скорбят о произошедшем накануне в Подмосковье. Вечером 22 марта на концерте группы «Пикник» кто-то открыл стрельбу по посетителям. По предварительным данным, число погибших превысило 60 человек, а пострадали сотни. Среди них есть и дети.